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Montenvers - Mer de Glace en hiver © OT Chamonix / Mont-Blanc
Montenvers – Mer de Glace en hiver © OT Chamonix / Mont-Blanc

Train du Montenvers : Un prêt de 80 millions pour renouveler le matériel roulant

  • par Ivan Balkanski
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    • Le matériel roulant du Train du Montenvers, qui relie Chamonix à la Mer de Glace, va être renouvelé grâce à un prêt de 80 millions d'euros de la Banque des Territoires.

    Le conseil départemental de la Haute-Savoie et la Banque des Territoires ont signé une convention de financement destinée à renouveler le matériel roulant du Train de Montenvers. La Banque des Territoires y consacre une enveloppe de prêts de 80 millions d'euros. La signature à réuni Martial Saddier, président du conseil départemental et premier vice-président de la régie départemental, Daniel Déplante, président de cette dernière et Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires. À noter que cette dernière, intégrera un nouveau poste de : directrice générale d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc le premier septembre.

    Propriété du Département depuis 1897, le Train du Montenvers est exploité par une régie départementale depuis le 1er novembre 2024. Au départ de Chamonix, il dessert le terminus de la Mer de Glace, à 1913 mètre d'altitude, via une voie à crémaillère de 5,1 kilomètres, dont la pente atteint 25% sur la majeure partie du parcours. Depuis cette reprise, plus d'un millions de trajet voyageurs ont été réalisés.

    Le parc compte six trains à crémaillère datant de 1954, 1961 et 1970, chacun composé d'une motrice et d'une remorque pour une capacité de 200 passagers, dont 160 assis. Chaque rame parcourt environ 8000 kilomètres par an. Deux locotracteurs complètent ce parc l'entretien de la voie et le transport de matériel de maintenance.

    L'âge du matériel, en service depuis plusieurs décennies, justifie ce renouvellement. Selon le Département, l'opération doit aussi maintenir la fiabilité de la ligne et limiter l'empreinte carbone des déplacements.

    Le Train du Montenvers est le numéro 2 du TOP 5 des sites touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce petit train rouge à crémaillère permet de relier le site de Montenvers depuis Chamonix.

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