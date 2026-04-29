"Nous avons besoin de vous" : à Lyon, les Chartreux lancent une campagne de dons après l'incendie

Près d’un mois après l’incendie qui a ravagé l’aile Est du bâtiment historique des Chartreux de Lyon, le directeur du groupe en appelle à la générosité des familles.

"Je n’aurais jamais pensé m’adresser à vous sous cette forme et dans ce contexte." Dans un courrier adressé aux parents d’élèves du groupe scolaire des Chartreux (1er arr.), le père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe, annonce lancer une campagne de dons, près d’un mois après le grave incendie qui a touché l’aile Est du bâtiment historique.

Pour rappel, les 2e et 3e étages de l’édifice se sont effondrés après plusieurs jours de lutte contre les flammes, tandis que la façade centrale et l’aile Ouest ont été épargnées. 2 000 m2 ont été détruits, dont 9 classes, et l’arche présente au sommet du bâtiment a finalement été démolie. Les 180 élèves pensionnaires touchés par l’incident logent désormais dans des modulaires de type Algeco installés sur le stade des Chartreux, rue Henri-Gorjus. Les cours ont quant à eux pu reprendre normalement le 20 avril.

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"L’incendie dont nous sortons à peine a été absolument dramatique"

"Jamais je n’aurais pensé me résoudre à vous écrire pour vous dire que l’incendie dont nous sortons à peine a été absolument dramatique", écrit encore le directeur général, soulignant que cet événement leur a "fait mettre un genou à terre." Il poursuit : "Nous n’avons pas le choix. Il faut aller de l’avant, redonner à l’ensemble de notre Maison historique son allure d’il y a encore quelques semaines, et surtout retrouver très vite notre capacité d’accueil dans ce bâtiment."

Remerciant également les familles ayant adressé "des courriers splendides de soutien et d’amitié" à l’établissement et réclamé "de lancer sans délai cette invitation à participer financièrement à cette opération de reconstruction", Jean-Bernard Plessy le confirme : "Eh bien voilà, c’est chose faite. Oui nous avons besoin de vous et de votre générosité."

Si les assurances, ainsi que l’enveloppe de 3 millions d’euros débloquée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sont "en première ligne" pour accompagner l’établissement scolaire, "il nous faudra aussi votre aide pour aller plus loin", assure encore le directeur général. Jean-Bernard Plessy encourage par ailleurs les familles à "élargir" cet appel aux proches et contacts des familles.

Une reconstruction complète d’ici 2 ans ?

Si la direction espérait que les travaux soient achevés d’ici un an, du moins pour l’internat, le 21 avril dernier, elle invite les parents à l’inauguration "dans quelques mois (24 mois au plus tard)" des Chartreux reconstruits, conclut le courrier.

Le coût total de ces travaux pourrait s’élever à 10 millions d’euros. La campagne de dons et d'ores et déjà ouverte sur le site des Chartreux, dans la rubrique Fonds de dotation.

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