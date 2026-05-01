Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue… Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“La réponse qui lui a été apportée est inacceptable”

La direction des impôts présente ses excuses à l’ancien otage lyonnais Benjamin Brière, qui déplorait ses problèmes administratifs après 1 079 jours de captivité en Iran.

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La traversée de Fourvière souhaitée prendra “entre 8 et 12 ans”

Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, sur son projet de deuxième tunnel sous Fourvière.

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“Une grande victoire pour toutes les femmes de notre pays”

s’est félicité Marie-Charlotte Garin, député écologiste de Lyon après l’adoption au Sénat de sa proposition de loi visant à mettre fin au “devoir conjugal”.

“Chacun doit faire le métier pour lequel il est déclaré et assuré”

Geoffrey Clavel, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Rhône, au sujet des commerces qui glissent vers des activités de restauration sans respecter les règles du secteur.

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“On quitte l’Absurdistan”

Jérémie Bréaud, maire de Bron et vice-président sécurité à la Métropole, à propos de la boulangerie brondillante Paneo, qui était menacée de démolition par les travaux du BHNS.

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“Le taux d’encadrement s’améliore chaque année car les suppressions de postes ne se font pas à la hauteur des baisses d’effectifs d’élèves”

Le rectorat de Lyon, en réponse à la mobilisation des syndicats enseignants,

la carte scolaire qui prévoit la suppression de 221 classes nettes.

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