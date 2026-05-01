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Ils ont osé le dire !

  • par Guillaume Lamy

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue… Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “La réponse qui lui a été apportée est inacceptable”
    La direction des impôts présente ses excuses à l’ancien otage lyonnais Benjamin Brière, qui déplorait ses problèmes administratifs après 1 079 jours de captivité en Iran.

    Lire aussi : Les Finances publiques s’excusent après les difficultés rencontrées par l’ex-otage lyonnais Benjamin Brière

    La traversée de Fourvière souhaitée prendra “entre 8 et 12 ans”
    Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, sur son projet de deuxième tunnel sous Fourvière.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : la traversée de Fourvière souhaitée par Sarselli prendra "entre 8 et 12 ans"

    “Une grande victoire pour toutes les femmes  de notre pays” 
    s’est félicité Marie-Charlotte Garin, député écologiste de Lyon après l’adoption au Sénat de sa proposition de loi visant à mettre fin au “devoir conjugal”.

    “Chacun doit faire le métier pour lequel il est déclaré et assuré”
    Geoffrey Clavel, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Rhône, au sujet des commerces qui glissent vers des activités de restauration sans respecter les règles du secteur.

    Lire aussi : "Chacun doit faire le métier pour lequel il est déclaré et assuré" assène Geoffrey Clavel

    “On quitte l’Absurdistan”
    Jérémie Bréaud,     maire de Bron et vice-président sécurité à la Métropole, à propos de la boulangerie brondillante Paneo, qui était menacée de démolition par les travaux du BHNS.

    Lire aussi : "On quitte l'Absurdistan" : la Métropole de Lyon annonce le sauvetage d'un commerce et se paye l'ancienne majorité

    “Le taux d’encadrement s’améliore chaque année car les suppressions de postes ne se font pas à la hauteur des baisses d’effectifs d’élèves”
    Le rectorat de Lyon    , en réponse à la mobilisation des syndicats enseignants, 
    la carte scolaire qui prévoit la suppression de 221 classes nettes. 

    Lire aussi : Carte scolaire dans le Rhône : le rectorat de Lyon répond aux syndicats

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