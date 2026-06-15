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Image d’illustration d’une poêle Tefal du groupe Seb.(Photo Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)

Pollutions aux PFAS : la CGT se mobilisera vendredi devant le siège de Seb à Ecully

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 19 juin, plusieurs syndicats se mobiliseront devant le siège du groupe Seb à Ecully pour dénoncer les pollutions aux PFAS de l'entreprise.

    En mai dernier, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, était mise en examen pour diffamation après une plainte déposée par l'entreprise Tefal, propriété du groupe Seb. En cause ? Les alertes lancées par la CGT concernant la dangerosité des PFAS, dits polluants éternels, utilisés pour les poêles de la marque Tefal.

    Un mois plus tard, les syndicats CGT de TEFAL et CALOR, la coordination syndicale CGT du Groupe SEB, ainsi que les Unions Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon montent au créneau et dénoncent à leur tour "une répression syndicale" de la part de l'entreprise. Les différents syndicats se mobiliseront devant le siège du groupe SEB à Ecully ce vendredi 19 juin à midi.

    Casse de l'emploi, "répression syndicale"...

    A travers cette mobilisation, les syndicats dénoncent une nouvelle fois "la pollution aux perfluorés, réelle et confirmée" de l'entreprise. La CGT pointe également du doigt une "répression syndicale", visant à "faire taire toutes contestations" face au scandale sanitaire.

    Le syndicat dénoncera par ailleurs "la casse de l'emploi" dans les filiales du groupe Seb qui devrait toucher près de 500 salariés. "Nos organisations CGT dénonceront publiquement ces agissements qui vont à l’encontre de l’intérêt des travailleuses et travailleurs, des populations et de l’environnement et qui ne répond en aucun cas, aux besoins immédiats des travailleuses et travailleurs et aux enjeux industriels de relocalisation locale", indique enfin la CGT.

    Lire aussi : Après une année 2025 difficile, SEB redresse la barre

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