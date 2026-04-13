Lyon : plusieurs millions d'euros estimés pour reconstruire les Chartreux après l'incendie

Les Chartreux s’apprêtent bientôt à retrouver les élèves après le violent incendie survenu le 1er avril dernier. Place désormais au déblaiement, puis à la reconstruction d’une partie du bâtiment, dont le montant pourrait avoisiner les 10 millions d’euros.

Au soir du 1er avril, l'établissement scolaire des Chartreux (Lyon 1er) était le théâtre d'un incendie d'envergure. 170 élèves de l'internat étaient évacués. Les sapeurs-pompiers ont dû lutter pendant plusieurs jours pour maîtriser la situation. Aujourd’hui encore, des équipes sont mobilisées sur place pour une opération de déconstruction.

Au sein d'un entretien exclusif pour l'émission télé quotidienne 6 minutes chrono de Lyon Capitale, qui sera diffusée mardi 14 avril, le père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux, nous a apporté les dernières informations concernant les dégâts causés par les flammes.

"Nous avons perdu l'aile est du bâtiment historique des Chartreux. Seuls les murs demeurent, mais à l'intérieur il n'y a plus rien." Les soldats du feu sont, en revanche, parvenus à sauver la façade centrale et l'aile ouest du bâtiment. "Au sol, c'est 400 mètres carrés sur cinq étages, donc c'est 2 000 mètres carrés" qui ont été touchés, nous précise le père Jean-Bernard Plessy.

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"Les dégâts sont en cours d'évaluation et les zones des futurs travaux ne sont pas encore totalement délimitées", nous informe David Camus, directeur du Fonds de dotation des Chartreux. @Les Chartreux

10 millions d’euros à prévoir ?

Après les dégâts, place désormais à la reconstruction du site. "Les dégâts sont en cours d'évaluation et les zones des futurs travaux ne sont pas encore totalement délimitées", nous informe David Camus, directeur du Fonds de dotation des Chartreux. Ce dernier affirme également que les réparations coûteront une certaine enveloppe. "On sera sans doute pas loin des 10 millions d’euros pour la reconstruction."

Le groupe scolaire pourra compter sur une aide de 3 millions d'euros débloquée par Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle risque cependant de ne pas être suffisante. "Je pense que c'est une forme de souplesse qui nous est accordée par la région, et nous la remercions", salue le père Jean-Bernard Plessy.

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Vers un retour des élèves dès lundi prochain

Le chantier de déblaiement ne risque pas de perturber la venue des élèves. Celle-ci en est d’ailleurs un objectif prioritaire. "Le court terme, c'est l'accueil de nos élèves lundi 20 avril , et déjà les 170 internes concernés le dimanche soir, que nous allons reloger temporairement", nous explique le père Jean-Bernard Plessy.

Des structures en toile sont en train d'être installées par GL Events pour accueillir provisoirement les 170 pensionnaires dès le retour des vacances. La création d’un nouvel internat devrait d’ailleurs faire partie des priorités du chantier de reconstruction.