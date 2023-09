L'actualité de l'immobilier lyonnais en bref

En un coup d'œil, découvrez les dernières actualités de l'immobilier de Lyon et sa région. Promotion, logement social, prix de l'ancien... tout comprendre en moins de 2 minutes.

Les (mauvais) chiffres de la FPI

La fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise a publié ses chiffres du logement neuf pour le premier semestre 2023. Les ventes en collectif (hors ventes en bloc) sont en baisse de 48 % par rapport à fin juin 2022. Par conséquent, le stock d’offres disponibles est en hausse de 18 % par rapport à il y a un an. Le prix de vente moyen, à rebours des prix dans l’ancien, est en hausse de 3,9 %, et s’établit à 5 476 euros par mètre carré. Inquiets, les promoteurs soulignent que vingt communes de la métropole de Lyon (sur 59) ne proposent pas de logement neuf à la vente.

Avec Impulsion, l’ex-tour du Circ fait peau neuve

Les groupes immobiliers Redman et Icade Promotion ont été retenus par la Ville de Lyon avec leur projet Impulsion. Le programme prévoit la réhabilitation de l’ex-tour du Circ, sur l’ancien site du Centre international de recherche sur le cancer, à Monplaisir dans le 8e arrondissement de Lyon. De quoi faire peau neuve pour cette tour de 68 mètres érigée en 1972. Au total, un projet mixte de 15 000 m² parmi lesquels on compte un restaurant de Christian Têtedoie et 66 logements. Le coût de l’opération est estimé entre 50 et 75 millions d’euros pour une livraison en 2028.

Une nouvelle directrice au pôle commerces de Confluence

Une nouvelle importante pour les acteurs de l’immobilier commercial. Marianne Tinland a été nommée directrice du pôle de commerces et de loisirs Confluence du groupe Unibail-Rodamco Westfield. Elle remplace Camille Delomez en poste depuis juillet 2016. C’est un visage déjà connu du secteur puisqu’elle était directrice adjointe de Westfield La Part-Dieu depuis octobre 2021. Diplômée d’une licence (BA) de l’université de Northampton et d’un master de l’école de commerce de Montpellier, elle avait commencé sa carrière au sein d’Unibail-Rodamco Westfield, le premier groupe européen coté d’immobilier commercial.

8 500 m2 de friche pour GCC au nord-ouest de Lyon

C’est le promoteur GCC Immobilier, basé dans les Hauts-de-Seine, qui l’a remportée. La réhabilitation de la friche Jean-Baptiste-Martin à Tarare (Rhône), sur le site d’une ancienne usine textile classée monument historique, sera effectuée à partir de fin 2024. Au total, on compte 8 500 m2 de surface plancher. Un pôle destiné à la pratique musicale devrait y être construit, avec également le futur siège de la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR), des bureaux et un centre de formation privé.

Baisse de 8,4 % pour les prix de l’immobilier lyonnais

Les prix lyonnais sont bel et bien en baisse. Annoncée depuis la fin de l’année 2022 par les acteurs du terrain, les observatoires confirment la tendance baissière. Selon une étude du site Meilleurs Agents, le prix moyen de l’immobilier lyonnais a chuté de 8,4 % sur une année, au 1er août 2023. C’est la baisse la plus forte pour une grosse agglomération en France. Lyon demeure toutefois une ville où l’immobilier reste élevé avec en moyenne 5 036 euros par mètre carré. C’est une première depuis au moins dix ans à Lyon où les prix augmentent continuellement. La valeur de l’immobilier, en une décennie, a crû de 43 %.

De nouvelles solutions pour la création de logements sociaux

En pleine crise du logement dans l’agglomération lyonnaise, la Métropole actionne l’usufruit locatif social (ULS) pour permettre la création de nouveaux logements sociaux. C’est un modèle de démembrement de la propriété séparant la nue-propriété, le fait de posséder un bien, et l’usufruit, le fait de pouvoir utiliser un bien. Un dispositif qui permet d’acquérir un bien à un prix décoté, et qui prendra notamment place avec le programme immobilier du 191, rue Salengro à Villeurbanne, avec le bailleur Métropole Habitat, pour trente logements acquis au promoteur Les Nouveaux Constructeurs avec le soutien de la Caisse des Dépôts.