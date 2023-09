Trois questions à Kathie Werquin-Wattebled, directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France, sur la conjoncture de l'immobilier de Lyon et ses environs. Contrepoint.

Lyon Capitale : Peut-on dire que les banques ne prêtent plus aujourd’hui ?

Kathie Werquin-Wattebled : Non, c’est faux. Quand je vois les chiffres de mai et juin 2023, comparativement à il y a dix ans, on ne peut pas dire que les banquiers prêtent moins qu’avant. Nous sommes toujours au-dessus de la moyenne d’avant 2015. Ce n’est pas possible de dire cela. On est entre 11 et 13 milliards de crédit à l’habitat au total en France. Ce n’est pas zéro, ce n’est pas un krach du tout. Évidemment, on était à 27 milliards en 2022, mais c’était historique et exceptionnel.

Ne craignez-vous pas de casser le marché immobilier en augmentant les taux ?