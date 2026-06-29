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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Météo à Lyon : une semaine de répit avant le retour de la chaleur ?

  • par V.G.

    • Alors que la canicule s'estompe ce lundi 29 juin à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, le répit pourrait être de courte durée puisqu'une nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de la semaine prochaine dans la région.

    Les Lyonnaises et les Lyonnais peuvent enfin souffler, et respirer. Après dix jours de canicule intense et de chaleurs étouffantes, les températures vont légèrement baisser dans les prochains jours. Ce lundi 29 juin, le thermomètre ne dépassera pas les 31 degrés et les températures devraient rester raisonnables une bonne partie de la semaine.

    A lire aussi : Orages et canicule : 10 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Si ce mardi le mercure affichera 32 degrés dans l'après-midi, la chaleur restera estivale mais sans véritable excès. Mercredi et jeudi, le thermomètre oscillera entre 19 le matin et 30 degrés dans l'après-midi. Des journées ensoleillées avec un vent de nord modéré qui devrait offrir un peu de frais à la région lyonnaise.

    Jusqu'à 36 degrés la semaine prochaine

    Si vendredi et samedi le temps s'annonce de nouveau agréable, la chaleur pourrait être de retour dimanche 5 juillet dans la région lyonnaise. Il fera jusqu'à 34 degrés dimanche prochain à Lyon et le temps s'annonce toujours sec.

    Selon Météo France c'est à partir du mardi 7 juillet, bien que l'indice de confiance soit de 3/5, que la chaleur pourrait faire réellement son retour à Lyon. 35 degrés sont attendus mardi et mercredi prochains et 36 degrés de jeudi à samedi. Des températures assez nettement au-dessus des normales de saison mais qui ne devraient pas s'approcher des 39 ou 40 degrés que Lyon a connus ces derniers jours.

    De quoi rassurer les Lyonnaises et les Lyonnais. S'il va de nouveau faire chaud pour débuter ce mois de juillet, la canicule que l'on vient de vivre n'est plus qu'un lointain souvenir.

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