Faure Transport rachète une nouvelle filiale : Les Rapid'Bleus

L’entreprise de transports Les Rapid’Bleus située à Romans-sur-Isère devient la nouvelle filiale du groupe Faure Transport.

Faure Transport se développe davantage avec l’acquisition d’une onzième filiale, les Rapid’bleus, officialisé le vendredi 26 juin. Le groupe « affirme sa volonté de consolider sa position d’acteur régional majeur du transport de voyageurs en Auvergne-Rhône-Alpes », indique le communiqué de presse.

Les Rapid’Bleus sont des professionnels des transports réguliers, occasionnels ou touristiques. Cette entreprise emploie 34 collaborateurs, soit 25 conducteurs, six personnels administratifs et trois mécaniciens. Le tout avec un total de 40 véhicules.

L'un des bus des Rapid'Blaues, la nouvelle filliale de Faure Transport. ©FaureTransport

Pour le groupe Faure Transport, cet achat représente une étape clé dans son développement et son offre de mobilité. L’entreprise n’avait pas investi dans d’autres filiales depuis l’acquisition des Autocars Just en 2019. Faure Transport assure que « cette nouvelle étape se fera dans le respect de l’identité, des savoir-faire et de l’ancrage local qui font la force de l’entreprise. Pour les collaborateurs, clients et partenaires, cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité : les activités se poursuivent normalement, avec le même niveau d’exigence et de qualité de service », selon le communiqué de presse. Dans cette logique de continuité, « la direction opérationnelle sera assurée par Sylvain Alloncle, Simon Alloncle et Christophe Cornu-Genissieux, tous trois issus de la famille du dirigeant actuel et déjà pleinement engagés dans l’entreprise. Ils poursuivront le développement de la société en lien étroit avec le Comité de Direction du Groupe Faure Transport et avec le soutien des équipes supports », complète le communiqué de presse.

Pour rappel, le groupe Faure Transport a été fondé il y a 178 ans, en 1848, et s’est implanté petit à petit comme un acteur majeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 1 000 collaborateurs, 964 véhicules et plus de 19 500 millions de kilomètres parcourus, l’entreprise obtient un chiffre d’affaires de 72,620 millions d’euros.