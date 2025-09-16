Journées du Patrimoine : une exposition féministe organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, l'Université Lyon 2 fera part de son exposition sur les luttes féministes au sein des salons de l'Hôtel de Ville de Lyon.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Université Lyon 2 fera part de son exposition "Liberté, égalité, sororité, : Femmes révolutionnaires en lutte" au public les 20 et 21 septembre prochain. Inaugurée en mars 2024 sur le campus de Porte des Alpes de Bron, l'exposition itinérante retrace les luttes féministes engagées depuis la fin de la Révolution française.

Cette dernière sera proposée au sein des salons de l'Hôtel de Ville (1er) le samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h à 18 h. A l'origine de l'exposition, Olivier Ferret, professeur de littérature et civilisation françaises et membre du laboratoire IHRIM sera présent pour échanger avec le public à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h.

