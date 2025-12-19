Critiquée pour son budget, la Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière

Malgré un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la Métropole de Lyon voit sa solidité financière une nouvelle fois reconnue par l’agence de notation Fitch Ratings.

La Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière possible. L’agence Fitch Ratings a confirmé la notation A+ de la collectivité, un niveau maximal mécaniquement plafonné par celle de l’État français. Une reconnaissance de sa "robustesse et de la qualité de sa gestion financière" se félicite la collectivité, quelques jours seulement après l'attaque de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli qui dénonçait un budget 2026 "insincère" de la part de la Métropole de Lyon.

Le patron de Cœur Lyonnais et sa binôme, candidate à la Métropole de Lyon avaient demandé à la préfecture du Rhône de procéder un contrôle de légalité "vigilant" du budget 2026 de la Métropole de Lyon. "La réalité, c'est que notre collectivité est bien gérée" leur avait répondu Bruno Bernard, qualifiant leur propos de "fausses informations".

Les recettes liées aux DMTO saluées par Fitch

Dans son analyse, Fitch souligne la solidité des recettes, portées notamment par la Contribution foncière des entreprises (CFE), jugée peu volatile et offrant de "solides perspectives de croissance". Après deux années difficiles, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) repartent également à la hausse en 2025, profitant du redémarrage du marché immobilier et de l’évolution des taux autorisée par la loi de finances. Des recettes liées aux DMTO qui avaient notamment fait tiquer Jean-Michel Aulas, estimant que la collectivité les avait "surévaluées" alors que ces derniers sont par nature "une recette imprévisible".

L’agence met aussi en avant les efforts engagés pour contenir les dépenses, dans un contexte marqué par l’inflation et la progression des charges sociales, liées notamment à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et aux revalorisations décidées par l’État. La dette et la trésorerie de la Métropole sont, elles aussi, jugées "fortes", avec un faible risque de refinancement.

Malgré une conjoncture défavorable et la baisse des dotations de l’État, le profil de crédit de la collectivité reste ainsi très favorable, confirmant sa capacité à absorber les chocs financiers.