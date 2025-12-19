Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Critiquée pour son budget, la Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière

  • par Vincent Guiraud

    • Malgré un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la Métropole de Lyon voit sa solidité financière une nouvelle fois reconnue par l’agence de notation Fitch Ratings.

    La Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière possible. L’agence Fitch Ratings a confirmé la notation A+ de la collectivité, un niveau maximal mécaniquement plafonné par celle de l’État français. Une reconnaissance de sa "robustesse et de la qualité de sa gestion financière" se félicite la collectivité, quelques jours seulement après l'attaque de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli qui dénonçait un budget 2026 "insincère" de la part de la Métropole de Lyon.

    Le patron de Cœur Lyonnais et sa binôme, candidate à la Métropole de Lyon avaient demandé à la préfecture du Rhône de procéder un contrôle de légalité "vigilant" du budget 2026 de la Métropole de Lyon. "La réalité, c'est que notre collectivité est bien gérée" leur avait répondu Bruno Bernard, qualifiant leur propos de "fausses informations".

    Les recettes liées aux DMTO saluées par Fitch

    Dans son analyse, Fitch souligne la solidité des recettes, portées notamment par la Contribution foncière des entreprises (CFE), jugée peu volatile et offrant de "solides perspectives de croissance". Après deux années difficiles, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) repartent également à la hausse en 2025, profitant du redémarrage du marché immobilier et de l’évolution des taux autorisée par la loi de finances. Des recettes liées aux DMTO qui avaient notamment fait tiquer Jean-Michel Aulas, estimant que la collectivité les avait "surévaluées" alors que ces derniers sont par nature "une recette imprévisible".

    L’agence met aussi en avant les efforts engagés pour contenir les dépenses, dans un contexte marqué par l’inflation et la progression des charges sociales, liées notamment à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et aux revalorisations décidées par l’État. La dette et la trésorerie de la Métropole sont, elles aussi, jugées "fortes", avec un faible risque de refinancement.

    Malgré une conjoncture défavorable et la baisse des dotations de l’État, le profil de crédit de la collectivité reste ainsi très favorable, confirmant sa capacité à absorber les chocs financiers.

    à lire également
    Avenue des Frères-Lumière : le premier tronçon officiellement livré à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    Critiquée pour son budget, la Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière 08:44
    Avenue des Frères-Lumière : le premier tronçon officiellement livré à Lyon 08:19
    Lyon 8e : un jeune garçon de 11 ans tué par sa mère cette nuit 08:01
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce vendredi 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Stéphane Théfo
    Sécurité des musées à Lyon : "Il existe une routine qui peut faire oublier la menace" 07:00
    Lyon : pour 2026, la Halle Tony Garnier mise sur la diversité 18/12/25
    TCL
    Lyon : pourquoi le bus C20 ne desservira pas la place Bellecour ce week-end 18/12/25
    TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas 18/12/25
    Grégory Doucet dévoile les premiers noms de son comité de soutien 18/12/25
    Ludwig Laisné reconduit à la présidence du Hot Club de Lyon 18/12/25
    Alternative à Vélo'v dans l'ouest lyonnais : 150 vélos seront déployés au premier semestre 2026 18/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut