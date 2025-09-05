Journées européennes du patrimoine : le musée Lugdunum dévoile son programme

Le musée Lugdunum atteint les 160 000 visiteurs en 2023. ©Thierry Fournier – Métropole de Lyon

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, Lugdunum – Musée et théâtres romains propose un programme gratuit autour de l’architecture et de ses savoir-faire.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir l’œuvre de Bernard Zehrfuss, concepteur du musée labellisé "architecture contemporaine remarquable", lors de visites guidées, dont l’une sera traduite en LSF.

Un atelier familial "Pop-up d’architecture" permettra de créer une carte postale en volume inspirée des dessins de l’architecte. Enfin, des conférences flash aborderont les coulisses archéologiques et les découvertes récentes menées sur la colline de Fourvière.

Infos pratiques : animations de 10h à 17h30, inscriptions le jour même à l’accueil du musée. Le programme complet sur lugdunum.grandlyon.com.