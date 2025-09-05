Actualité
musée Lugdunum visiteurs
Le musée Lugdunum atteint les 160 000 visiteurs en 2023. ©Thierry Fournier – Métropole de Lyon

Journées européennes du patrimoine : le musée Lugdunum dévoile son programme

  • par Vincent Guiraud

    • À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, Lugdunum – Musée et théâtres romains propose un programme gratuit autour de l’architecture et de ses savoir-faire.

    Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir l’œuvre de Bernard Zehrfuss, concepteur du musée labellisé "architecture contemporaine remarquable", lors de visites guidées, dont l’une sera traduite en LSF.

    Un atelier familial "Pop-up d’architecture" permettra de créer une carte postale en volume inspirée des dessins de l’architecte. Enfin, des conférences flash aborderont les coulisses archéologiques et les découvertes récentes menées sur la colline de Fourvière.

    Infos pratiques : animations de 10h à 17h30, inscriptions le jour même à l’accueil du musée. Le programme complet sur lugdunum.grandlyon.com.

    à lire également
    Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends 10:02
    "The Greener festival" revient à Lyon pour une nouvelle édition sur le "prendre soin" 09:33
    voiture police faits-divers
    Lyon 5e : un arracheur de collier maîtrisé dans un établissement scolaire 09:10
    musée Lugdunum visiteurs
    Journées européennes du patrimoine : le musée Lugdunum dévoile son programme 08:57
    Déviation de Belleville-en-Beaujolais : le chantier entre dans sa dernière ligne droite 08:35
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:08
    Plus de 1000 foyers privés d'électricité dans la région à cause des orages jeudi soir 07:44
    Orages violents : près de 20 000 décharges de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes 07:27
    Retour du soleil ce vendredi à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    Wauquiez promet une "censure automatique" si LFI parvient au gouvernement 04/09/25
    Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
    Une nouvelle cantine et des panneaux solaires pour ces deux collèges vaudais 04/09/25
    Image doudou pédiatrie hôpital
    La Chaîne de l'Espoir recherche ses bénévoles lyonnais 04/09/25
    Bruno Retailleau en visite dans la Loire ce vendredi 04/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut