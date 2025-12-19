Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus

C'est un vendredi alternant entre nuages et pluies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 19 décembre 2025.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend et le début des vacances scolaires de fin d'année, la journée s'annonce mitigée à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Après une matinée plutôt nuageuse, de nombreux nuages remonteront par le sud avant l'arrivée de faibles pluies en fin de journée.

Côté températures il fait 11 degrés ce vendredi matin et le thermomètre affichera 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très douces et toujours largement au dessus des normales de saison (+6 degrés).