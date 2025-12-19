Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi alternant entre nuages et pluies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 19 décembre 2025.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend et le début des vacances scolaires de fin d'année, la journée s'annonce mitigée à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Après une matinée plutôt nuageuse, de nombreux nuages remonteront par le sud avant l'arrivée de faibles pluies en fin de journée.

    Côté températures il fait 11 degrés ce vendredi matin et le thermomètre affichera 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très douces et toujours largement au dessus des normales de saison (+6 degrés).

    à lire également
    Stéphane Théfo
    Sécurité des musées à Lyon : "Il existe une routine qui peut faire oublier la menace"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Stéphane Théfo
    Sécurité des musées à Lyon : "Il existe une routine qui peut faire oublier la menace" 07:00
    Lyon : pour 2026, la Halle Tony Garnier mise sur la diversité 18/12/25
    TCL
    Lyon : pourquoi le bus C20 ne desservira pas la place Bellecour ce week-end 18/12/25
    TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas 18/12/25
    d'heure en heure
    Grégory Doucet dévoile les premiers noms de son comité de soutien 18/12/25
    Ludwig Laisné reconduit à la présidence du Hot Club de Lyon 18/12/25
    Alternative à Vélo'v dans l'ouest lyonnais : 150 vélos seront déployés au premier semestre 2026 18/12/25
    Dermatose nodulaire bovine : retour sur l'évolution de la situation en Auvergne Rhône-Alpes 18/12/25
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’associe à la police pour renforcer la sécurité dans les transports 18/12/25
    S Festival : 11.000 festivaliers, "un pari réussi" pour l'organisation 18/12/25
    Parking LPA Hôtel de Ville à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Lyon : LPA Mobilités lance une carte interactive augmentée à l'IA pour le stationnement 18/12/25
    Hôpital Lyon Sud : les HCL inaugurent un nouveau bâtiment "innovant", les premiers patients accueillis en janvier 18/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut