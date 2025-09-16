Sécheresse dans le Rhône : les restrictions levées, mais l'alerte maintenue

Les restrictions d'usage de l'eau sont levées dans le Rhône, qui reste néanmoins en vigilance sécheresse.

Depuis le 18 août, le département du Rhône est placé en alerte sécheresse en raison de plusieurs épisodes de fortes chaleurs et de la faible pluviométrie. Mais depuis la fin août, les températures ont connu une baisse marqué et les pluies ont fait leur retour.

"Le dernier état de situation de la ressource en eau justifie de faire évoluer la situation sur tout le territoire rhodanien", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué diffusé ce mardi. La préfète Fabienne Buccio a ainsi décidé de lever les restrictions d'usage de l'eau, tout en maintenant le département en situation de vigilance.

"L'évolution du débit des cours d'eau et de l'état des ressources en eau reste suivie avec attention. Si la situation était amenée à se détériorer, de nouvelles restrictions d'usages de l'eau pourraient être mises en place", précisent les services de l'État.