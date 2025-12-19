Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce vendredi

La qualité de l'air restera moyenne à dégradée ce vendredi 19 décembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise.

Ce vendredi 19 décembre, on respire un peu mieux à Lyon. Grâce notamment aux pluies attendues au cours de la journée sur l'agglomération lyonnaise, la qualité de l'air sera moyenne à dégrade dans toute la métropole de Lyon.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations en particules fines et multi-polluants seront moyennes. Elles seront bonnes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.