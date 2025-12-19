Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon 8e : un jeune garçon de 11 ans tué par sa mère cette nuit

  • par La Rédaction

    • Un jeune garçon de 11 ans a été tué par sa propre mère dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Quelques mois seulement après le double infanticide qui avait eu lieu à Villeurbanne, c'est un nouveau drame qui s'est joué à Lyon, dans le 8e arrondissement. Selon nos confrères du Progrès, un enfant de 11 ans aurait été tué par sa mère dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre.

    Après avoir commis cet acte insensé, la mère aurait elle-même contacté les secours à 6h du matin ce vendredi, avouant le meurtre de son enfant.

    Il y a tout juste un mois, une fillette de 4 ans avait été tuée par sa mère dans le village de Montrottier, à l'ouest de Lyon. L'enfant avait été étouffée au domicile familial.

