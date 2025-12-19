Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Le département de la Savoie a été placé en vigilance jaune avalanches de vendredi 19 décembre 2025.

    Les journées se suivent et se ressemblent pour la Savoie. Ce vendredi 19 décembre 2025, le département alpin de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le seul département concerné par une vigilance météo.

    Comme depuis le début de la semaine, la Savoie a été placé en vigilance jaune avalanches par Météo France. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce vendredi provoquée notamment par un redoux des températures depuis quelques jours.

    à lire également
    Lyon soleil
    Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    Lyon soleil
    Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Stéphane Théfo
    Sécurité des musées à Lyon : "Il existe une routine qui peut faire oublier la menace" 07:00
    Lyon : pour 2026, la Halle Tony Garnier mise sur la diversité 18/12/25
    TCL
    Lyon : pourquoi le bus C20 ne desservira pas la place Bellecour ce week-end 18/12/25
    d'heure en heure
    TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas 18/12/25
    Grégory Doucet dévoile les premiers noms de son comité de soutien 18/12/25
    Ludwig Laisné reconduit à la présidence du Hot Club de Lyon 18/12/25
    Alternative à Vélo'v dans l'ouest lyonnais : 150 vélos seront déployés au premier semestre 2026 18/12/25
    Dermatose nodulaire bovine : retour sur l'évolution de la situation en Auvergne Rhône-Alpes 18/12/25
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’associe à la police pour renforcer la sécurité dans les transports 18/12/25
    S Festival : 11.000 festivaliers, "un pari réussi" pour l'organisation 18/12/25
    Parking LPA Hôtel de Ville à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Lyon : LPA Mobilités lance une carte interactive augmentée à l'IA pour le stationnement 18/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut