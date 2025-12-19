Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Le département de la Savoie a été placé en vigilance jaune avalanches de vendredi 19 décembre 2025.

Les journées se suivent et se ressemblent pour la Savoie. Ce vendredi 19 décembre 2025, le département alpin de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le seul département concerné par une vigilance météo.

Comme depuis le début de la semaine, la Savoie a été placé en vigilance jaune avalanches par Météo France. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce vendredi provoquée notamment par un redoux des températures depuis quelques jours.