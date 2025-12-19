Actualité
L’avenue des Frères Lumière va devenir une vélorue.

Avenue des Frères-Lumière : le premier tronçon officiellement livré à Lyon

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon vient de livrer la première phase de la requalification de l’avenue des Frères-Lumière, dans le 8e arrondissement.

    La première étape est désormais achevée sur l’avenue des Frères-Lumière, à Lyon. Mardi 16 décembre 2025, une cinquantaine d’élèves de l’école Lumière ont participé à la plantation de vivaces et d’arbres entre la rue Gélibert et la place Ambroise Courtois, marquant la livraison officielle de ce premier tronçon.

    Engagé à l’issue d’une concertation lancée en 2022, le projet, qui a suscité depuis son lancement de nombreuses critiques, vise à transformer cette artère emblématique du quartier Monplaisir en une rue partagée, plus sûre pour les piétons et plus agréable pour les riverains. Trottoirs élargis, espaces dédiés aux terrasses, traversées cyclables sécurisées et végétalisation massive structurent ce nouvel aménagement. Sur ce premier secteur, plusieurs essences ont été plantées, dont des chênes, des sophoras du Japon et des amélanchiers, prélude à un double alignement d’arbres sur l’ensemble de l’avenue.

    Un nouveau plan de circulation, mis en place à la fin de l’été 2025, limite désormais le trafic de transit au profit des seuls riverains. Signalétique renforcée, feux reprogrammés et intégration dans les GPS doivent accompagner ce changement d’usages que beaucoup d'usagers de la route considère comme trop brutal.

    La section centrale, entre les rues Saint-Gervais et Saint-Maurice, doit être achevée à l’été 2026, avant une dernière phase prévue au second semestre de la même année. À terme, la Métropole de Lyon ambitionne de faire de l’avenue des Frères-Lumière un véritable cœur de quartier végétalisé et apaisé.

