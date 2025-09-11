19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon

Pour la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la métropole de Lyon organise de nombreuses visites et activités, qui s’articuleront autour du patrimoine architectural - le thème choisi par le ministère de la Culture.



Afin d’adapter le thème national aux particularités de la métropole de Lyon, celle-ci a choisi de le décliner en quatre parcours thématiques emblématiques du territoire : l’architecture, les sciences, techniques et industries, l’eau, et la médecine. Pour illustrer chacun de ces parcours et les activités qui leur sont associées, Aurélie Delalée - illustratrice lyonnaise - a imaginé et dessiné une cartographie de la métropole. Vous y retrouverez les quatre propositions de parcours avec, pour chacun d’eux, cinq visites et une femme lyonnaise qui a participé ou participe encore a développer la thématique dans la région.

Cette 42e édition a été pensée pour que les habitants de la métropole - petits comme grands - puissent s’approprier et en apprendre plus sur leur ville, à travers des visites guidées mais également des ateliers créatifs, des balades en bateau, des activités interactives ou encore des performances artistiques.

Comme chaque année, plusieurs lieux ouvrent leur porte au public pour la première fois : c’est par exemple le cas du Centre international de recherche contre le cancer (CIRC). À l’occasion de son 60e anniversaire, le CIRC veut ainsi "s’ouvrir sur le monde” pour que petits et grands puissent apprécier l’architecture du bâtiment mais également s’approprier un peu plus la recherche contre le cancer.

A quelques kilomètres de Lyon, dans la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, vous pourrez visiter la source romaine du Vallon d’Arches. Habituellement fermé au public, ce lieu peu connu vous sera présenté lors d’une visite intimiste : pensez donc à réserver!

Le Centre international de recherche contre le cancer. Visite guidée toutes les heures le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10 h à 16 h. ©Kevin Buy

Enfin, cette journée n’est pas uniquement dédiée aux férus d’architecture mais elle est aussi l’occasion de (re)découvrir autrement des lieux du quotidien. Vous pourrez par exemple assister à une visite des Subsistances, participer à une fresque collaborative devant les Archives Municipales, apprendre le métier de tailleur de pierre ou encore écouter un concert aux Hospices civils de Lyon.

INFOS PRATIQUES

Les 19, 20 et 21 septembre 2025

Pour en savoir plus et réserver les activités, n’hésitez pas à consulter le site des JEP 2025.