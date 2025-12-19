Mornant : trois hommes déférés par le parquet de Lyon pour des tags racistes

Après des inscriptions racistes et des symboles d’extrême droite découverts sur une fresque en hommage à Joséphine Baker à Mornant, trois jeunes hommes ont été déférés ce jeudi 18 décembre.

"Mornant, c'est encore l'Allemagne". C'est l'un des messages inscrit sur une fresque en hommage à Joséphine Baker sur la commune de Mornant. Des croix celtiques ont également été découvertes au même endroit le 27 septembre. Une enquête a directement été ouverte et confiée à la brigade territoriale de Mornant. A noter, qu'un rapprochement était opéré "avec des faits similaires survenus le 25 mai dernier" annonce le parquet de Lyon dans un communiqué.

Trois hommes âgés de 19 ans et 20 ans ont été déférés ce jeudi 18 décembre par le parquet de Lyon. Ils sont poursuivis pour des chefs de "dégradations ou détériorations du bien d’autrui commises en réunion, en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion" pour les faits des 25 mai et 27 septembres 2025.

Le parquet de Lyon requiert leur placement sous contrôle judiciaire assorti notamment d’une interdiction de paraître à Mornant.