Actualité
© Tim Douet

Mornant : trois hommes déférés par le parquet de Lyon pour des tags racistes

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Après des inscriptions racistes et des symboles d’extrême droite découverts sur une fresque en hommage à Joséphine Baker à Mornant, trois jeunes hommes ont été déférés ce jeudi 18 décembre.

    "Mornant, c'est encore l'Allemagne". C'est l'un des messages inscrit sur une fresque en hommage à Joséphine Baker sur la commune de Mornant. Des croix celtiques ont également été découvertes au même endroit le 27 septembre. Une enquête a directement été ouverte et confiée à la brigade territoriale de Mornant. A noter, qu'un rapprochement était opéré "avec des faits similaires survenus le 25 mai dernier" annonce le parquet de Lyon dans un communiqué.

    Trois hommes âgés de 19 ans et 20 ans ont été déférés ce jeudi 18 décembre par le parquet de Lyon. Ils sont poursuivis pour des chefs de "dégradations ou détériorations du bien d’autrui commises en réunion, en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion" pour les faits des 25 mai et 27 septembres 2025.

    Le parquet de Lyon requiert leur placement sous contrôle judiciaire assorti notamment d’une interdiction de paraître à Mornant.

    à lire également
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Vaulx-en-Velin : un homme gravement blessé par balles, un véhicule en fuite recherché

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Vaulx-en-Velin : un homme gravement blessé par balles, un véhicule en fuite recherché 10:31
    Mornant : trois hommes déférés par le parquet de Lyon pour des tags racistes 09:37
    Hotel de la Métropole
    Critiquée pour son budget, la Métropole de Lyon conserve la meilleure note financière 08:44
    Avenue des Frères-Lumière : le premier tronçon officiellement livré à Lyon 08:19
    Lyon 8e : un jeune garçon de 11 ans tué par sa mère cette nuit 08:01
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce vendredi 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    Lyon soleil
    Un vendredi entre nuages et averses à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Stéphane Théfo
    Sécurité des musées à Lyon : "Il existe une routine qui peut faire oublier la menace" 07:00
    Lyon : pour 2026, la Halle Tony Garnier mise sur la diversité 18/12/25
    TCL
    Lyon : pourquoi le bus C20 ne desservira pas la place Bellecour ce week-end 18/12/25
    TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas 18/12/25
    Grégory Doucet dévoile les premiers noms de son comité de soutien 18/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut