Dermatose nodulaire contagieuse : des mesures renforcées en Isère

Alors qu’aucun foyer n’a été détecté en Isère, Catherine Seguin a réuni les acteurs agricoles et institutionnels pour rappeler les mesures de prévention. Objectif : éviter la propagation d’une maladie qui inquiète à l’échelle nationale.

La vigilance est de mise en Isère. Malgré l'absence de foyers épidémique de Dermatose nodulaire contagieuse dans le département, la préfète Catherine Seguin a réunit les acteurs agricoles et institutionnels pour évoquer les différentes mesures de lutte. En effet, la situation nationale inquiète. Depuis le 29 juin dernier, 86 foyers de dermatose oculaire ont été détectés. Pour rappel, l'Isère est concernée par 3 zones réglementaires :

Carte de l'Isère avec les zones réglementés (préfecture de l'Isère)

Face à l'essor de la DNC, le ministère de l'agriculture agit

L'expansion progressive de la dermatose noculaire bovine ces derniers mois pousse le ministère de l'Agriculture à agir. Le 17 octobre dernier, la ministre Annie Genevard a annoncé plusieurs mesures de lutte contre l'épidémie. Une vigilance accrue notamment sur le déplacement des bovins. Concrètement, les rassemblements "festif" de bovins sont interdits sur l'ensemble du territoire, tous comme les marchés de bovins dans les régions comprenant une zone réglementée. De plus, tout sortie d'un bovin du territoire est maintenant impossible. Une annonce a été faite au sujet du renforcement des contrôles et de l'application des sanctions pour non-respect des consignes. A noter que toutes ces restrictions seront levées le 5 novembre si la situation s'améliore.

Dans un communiqué publié ce mardi 21 octobre, Catherine Seguin appelle "à la responsabilité de tous dans le respect des mesures en vigueur" et salue "l'esprit de responsabilité et de solidarité de l'ensemble des représentants du secteur agricole de l'Isère, très mobilisés depuis le début de la crise." Par ailleurs, la zone de contamination ZS1 sera levée ce mardi. 113 communes de l'Isère seront en zone vaccinale, avec de nouvelles règles de mouvement assouplies.