Un Afghan de 20 ans arrêté à Lyon et écroué pour association de malfaiteurs terroriste

    • Un ressortissant afghan âgé de 20 ans a été interpellé à Lyon le 26 octobre puis mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

    Un Afghan âgé de 20 ans a été interpellé le 26 octobre dernier dans un centre de rétention administrative (CRA) de Lyon par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), révèlent nos confrères du Parisien, puis mis en examen à Paris pour association malfaiteurs terroriste criminelle et financement d'entreprise terroriste.

    Ce dernier est soupçonné d’avoir fourni de la propagande ainsi que des financements à l’État islamique au Khorassan (EI-K), une branche de Daesh implantée en Asie centrale. Il a été placé en détention provisoire, indique également le Parquet national antiterroriste (Pnat).

    En mai dernier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, assurait au média Legend que cette branche de Daesh était aujourd’hui "la menace (terroriste) principale". Cette dernière sévit notamment en Afghanistan, en Ouzbékistan ou encore au Pakistan. 

