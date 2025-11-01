Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon

Un record : près de 9 000 amateurs de running et d'obscur vont hanter les rues de Lyon dans la nuit de samedi à dimanche.

Le 1er novembre 1953, la Tour métallique de Fourvière fermait ses portes au public. Le premier jour de novembre était aussi le dernier jour de visite.

Ce 1er novembre 2025, il n'y aura pas de possibilité de grimper en haut des 372 mètres des 2 100 tonnes de métal, mais il y aura du dénivelé pour près de 9 000 illuminés qui prendront le départ du Lyon Urbain Trail by Night. Pourquoi ? Parce Lyon, c'est beau Lyon la nuit.

"L'autre fête des Lumières" tambourine Extra Sports, organisateur du concept diurne (2007, LUT) et nocturne (2014, LUT by Night).

Le principe est simple : on chausse ses baskets, on branche sa lampe frontale et on part courir de nuit sur 10, 20 ou 30 kilomètres. Avec quelques passages nature ou même en forêt, dans des lieux qui ouvriront spécialement pour l'évènement, comme le fort de Vaise, le parc de l'école Sainte Marie, la cité universitaire André Alix ou encore le parc aventure Sainte Foy.

"L'urban trail, c'est extrêmement simple. C'est à portée de métro, on vient en vélo, c'est intramuros, c'est très simple."

Michel Sorine, président d'Extra Sports

Plus de 9 000 coureurs, un record, prendront le départ de l'une des quatre courses (10 km rando, 10 km chrono, 20 km chrono et 30 km chrono), dans le théâtre antique de Fourvière.

Comment expliquer un tel succès ? "C'est vrai qu'il y a un vrai engouement, reconnaît Michel Sorine, grand patron d'Extra Sports. En plus, l'urban trail, c'est extrêmement simple. C'est à portée de métro, on vient en vélo, c'est intramuros, c'est très simple." C'est ce grand mouvement sociétal des citadins qui veulent à la fois faire du sport à moindre coût et à proximité de chez eux.

Du dénivelé et des marches d'escaliers

Pour les néophytes, le Lyon Urban Trail n'a strictement rien à voir avec le Run in Lyon qui s'est couru le 5 octobre dernier. Le principe du trail, même s'il est urbain, c'est de proposer du dénivelé.

Le 10 kilomètres rando ( non chronométré), par exemple, est un concentré de trail urbain avec 300 mètres de dénivelé positif, les 563 marches d'escaliers de la montée Nicolas de Lange (pour arriver à la "tour Eiffel") à descendre, la rue des Tourelles et la rue du Télégraphe à enchainer en montée et la rue du Bas Loyasse. Un bon morceau qui pique.

➢ 30 km chrono - 1000 m D+

Pour plonger de plein pied dans l’univers de l’Urban Trail. Distance raisonnable mais dénivelé à gogo. 30 bornes, 1000 m de D+, une sacrée belle balade, du single, des marches à gogo, des découvertes du côté de Sainte-Foy-Les-Lyon et d’Oullins, une ambiance et une arrivée magiques… Départ : 18h30.

➢ 20 km chrono - 700 m D+

Un concentré de trail urbain : 1 colline, 700 mètres de dénivelé positif. Départ 20h454

➢ 10 km chrono ou rando open - 300 m D+/-

Un concentré de trail urbain : 1 colline, 300 mètres de dénivelé positif. Départ : 19h00 et 19h25



