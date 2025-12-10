Rhône : le département aide au financement des MFR dans le secteur agricole

Le Département du Rhône renforce son soutien aux MFR d’Anse et de Saint-Laurent-de-Chamousset en finançant l’achat d’un simulateur de conduite et d’un tracteur spécialisé. Objectif : améliorer la formation des futurs agriculteurs et professionnels de la nature.

"Assurer la bonne formation des étudiants". C'est l'objectif que poursuit le Département du Rhône en investissant dans du matériel agricole à destination de deux maisons familiales et rurales (MFR), situées à Anse et Saint-Laurent-de- Chamousset. Cette dernière, la plus importante du territoire avec ses 370 élèves a notamment bénéficié de 60.000 euros. Cet argent servira à entreprendre l'achat d'un simulateur de conduite. "Les MFR, c'est un choix pour les jeunes d'être acteurs du monde agricole. Etre agriculteur aujourd'hui, c'est une vocation et plus seulement le choix des parents" justifie Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône. Une dotation qui fait sens pour l'établissement qui propose plusieurs formations en lien avec l'élevage dans le but de former des futurs exploitants

Dans la même optique, le Département du Rhône alloue la somme de 30.000 euros à la MFR d'Anse, afin d'aider à l'achat d'un tracteur "spécialement conçu pour intervenir en milieu naturel ou réaliser des travaux de renaturation", précise le communiqué. Pour rappel, dans cette maison familiale, les formations sont en majorité axées sur la protection de la nature.

A noter que le département du Rhône a cette année dépensé presque 195.000 euros dans le fonctionnement des MFR, ainsi que 90.000 euros d'investissement.