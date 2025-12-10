Lyon Urban Trail 2026 : les inscriptions débuteront ce jeudi

Le Lyon Urban Trail ouvre ses inscriptions pour une 18ᵉ édition hors norme, avec une jauge portée à 12 500 participants et un parcours revisité.

C'est un classique du running lyonnais. Le désormais nommé Radiance mutuelle Lyon Urban Trail ouvre ses inscriptions ce jeudi 11 décembre à 14 heures. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 18ème édition qui se déroulera le 29 mars prochain s'annonce historique.

En effet, la jauge de coureurs augmente cette année, en passant de 9 500 à 12 500 athlètes. De ce fait, le parcours a été légèrement modifié. La course fondée en 2007 au sein même de la capitale des Gaules débutera au quai Fulchiron et s'achèvera place Saint-Jean.

Pour rappel, le Lyon Urban Trail se décline en quatre distances : 12, 18, 28 et 38 km selon les informations du Progrès. Pour s'inscrire, rendez-vous sur leur site internet. A noter que sa version hivernale de novembre avait également séduit avec 9000 coureurs. Jauge qui ne devrait en revanche pas être dépassée pour son édition 2026.