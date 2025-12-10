Le menu de Noël de Sonia Ezgulian

Une ballottine de cuisse de pintade endeuillée, des pommes au four meringuées, cristallines de pelures... le menu de la cuisinière ordinaire de l'extraordinaire.



Sonia Ezgulian nous propose de mitonner, sans prise de tête et sans concession à la gourmandise, ses recettes originales pour les festivités de fin d’année. La cuisinière lyonnaise s’est inspirée de classiques de la cuisine bourgeoise qui reviennent en force sur la scène gastronomique.



Entrée

Coussinet de la Belle…

@Sonia Ezgulian

Pour 4 personnes

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 40 minutes

Atout de la recette : les coussinets peuvent être préparés à l’avance (48 heures) puis cuits le jour même. Ils peuvent être servis chauds ou froids et surtout la farce peut se décliner à l’infini selon les goûts de chacun (version végétarienne possible avec une farce de betterave cuite et une duxelles de champignons par exemple).