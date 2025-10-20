Actualité
C’est dans cet immeuble de 10 étages que le drame a eu lieu. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée

  • par Vincent Guiraud

    • Quatre personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu tôt ce lundi matin dans le 3e arrondissement de Lyon, rue André-Philip. Les victimes occupaient illégalement la cave d’un immeuble.

    Le réveil a été brutal, ce lundi 20 octobre, pour les habitants du 245 rue André-Philip, dans le 3e arrondissement de Lyon. Vers 5h10, un incendie s’est déclaré dans une cave de l’immeuble, provoquant rapidement l'intervention d'environ 80 sapeurs-pompiers. Si les flammes ont été rapidement maîtrisées, les fumées ont été fatales à quatre personnes retrouvées en arrêt cardio-respiratoire dans le sous-sol et qui n'ont pas pu être ranimées malgré l'intervention des secours. Dix autres personnes ont également été "examinées", selon la préfecture du Rhône.

    Une plainte déposée il y a quatre jours

    Les victimes décédées, deux femmes et deux hommes âgés de 30 à 40 ans, n’étaient pas locataires de l’immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, elles occupaient illégalement une cave de l'immeuble, aménagée comme un appartement. Selon nos confrères du Progrès, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Lyon avait d’ailleurs déposé une plainte le 16 octobre pour occupation illégale.

    Dans un communiqué de  presse, le bailleur social ICF Habitat, gestionnaire du bâtiment, a exprimé sa "profonde tristesse" et assure avoir mobilisé ses équipes dès l’aube pour soutenir les locataires. Une cellule psychologique a été ouverte, et un gymnase de la Ville a temporairement accueilli les habitants évacués de cet immeuble déjà touché par un incendie en 2021.

    Les enquêteurs de la police technique et scientifique tentaient encore ce lundi après-midi de déterminer l’origine du feu. Un chauffage d’appoint, un réchaud ou une cigarette mal éteinte pourraient être en cause, selon les premières hypothèses. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

