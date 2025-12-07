Actualité
Le Rhône franchit la barre des 825 000 euros de dons au Téléthon 2025

  • par Claire Martinez

    • L'édition 2025 du Téléthon s'est terminé ce dimanche 7 décembre. Le compteur s’est arrêté sur la somme de 83,5 millions d'euros. Dans le Rhône, 825 394 euros ont été récoltés.

    Dans un contexte national porté par un compteur global dépassant les 83,5 millions d'euros, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ont répondu présents. Et le département du Rhône s'illustre une nouvelle fois par sa générosité. Avec 825 394 euros collectés, le département arrive en tête des contributions régionales, devant l’Isère, avec 514 315 euros, et la Haute-Savoie, qui récolte 405 238 euros. Cette réussite s'appuie sur une mobilisation locale importante : plus de 30 animations, dont une quinzaine le week-end du Téléthon.

    Dans un communiqué, Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, et Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, ont toutes deux exprimé leur gratitude envers les habitants et souligné la fidélité du public partout en France : "Les premières victoires renforcent notre rage de combattre pour toutes les familles qui attendent".

    Malgré les avancées scientifiques récentes, l'AFM-Téléthon rappelle que 95 % des maladies rares n'ont toujours aucun traitement.

    À Lyon, l'association AUTERVR interpelle les voyageurs avec humour lors de la Fête des Lumières

