Actualité
Taylor Swift s’est produite au Groupama Stadium pendant deux soirées d’exception ces 2 et 3 juin. (Photo AP)

Groupama Stadium : l’OL et ThrillStage scellent un partenariat jusqu’en 2037

  • par La Rédaction

    • L’Olympique lyonnais et ThrillStage prolongent de dix ans leur accord pour gérer concerts et spectacles au Groupama Stadium. Un partenariat renforcé qui vise à installer durablement l’enceinte décinoise parmi les grandes scènes européennes.

    L’Olympique lyonnais et ThrillStage, déjà liés depuis 2024 pour l’exploitation des concerts au Groupama Stadium, ont officialisé l’extension de leur collaboration jusqu’au 31 août 2037. L’accord, qui devait initialement courir jusqu’en 2027, est largement renforcé : ThrillStage devient désormais l’opérateur exclusif chargé d’accompagner l’OL dans le développement de son activité événementielle.

    L’entreprise, qui gère également la LDLC Arena voisine, sera l’interlocuteur unique des producteurs pour la saison des grands événements. Sa mission s’élargit à la supervision de la billetterie et à la coordination des calendriers, un enjeu stratégique pour deux sites qui accueillent parfois des événements simultanés.

    Depuis son ouverture en 2016, le Groupama Stadium a reçu 25 concerts et 16 têtes d’affiche internationales, de Taylor Swift à Coldplay en passant par les Rolling Stones. Pour 2026, année du 10e anniversaire, Linkin Park et Iron Maiden sont déjà annoncés. Avec cette prolongation, l’OL et ThrillStage affichent leur ambition commune : faire de Décines une destination majeure de la scène musicale mondiale.

