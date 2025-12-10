L’Éveil des Lumières, grand spectacle de 500 drones au parc de la Tête d’Or.

Plus de 2 millions de visiteurs ont assistés à la Fête des Lumières cette année, faisant grimper de 5% le taux d'occupation hôtelier par rapport à l'année dernière.

Du 5 au 8 décembre, plus de deux millions de visiteurs se sont pressés dans les rues de Lyon pour contempler les illuminations de la Fête des Lumières. Malgré une édition 2026 rythmée par les critiques de l'opposition et des messages anti-polices venus jouer les troubles-fêtes, l'événement se conclut par un bon bilan.

+5 % du taux d'occupation hôtelier

A en voir le taux d'occupation hôtelier, la Fête des Lumières a cette année encore attiré de nombreux visiteurs :"La semaine du 1er au 8 décembre enregistre à ce jour un taux d'occupation hôtelier de 83,3 %, soit 5 % de plus que l'année passée", indique l'organisation de l'événement. Le week-end affiche également de belles performances, avec un taux de 93 % le samedi et de 62 % le dimanche.

Sur les 2 millions de visiteurs, 3 000 personnes en situation de handicap ont pu bénéficier de coupe-files place des Terreaux et au Parc de la Tête d’Or, tandis que 120 personnes ont pu participer aux parcours adaptés.

Les Lumignons du coeur ont quant à eux permis de récolter 53 500 euros au profit de l’association SINGA Lyon, engagée pour favoriser l’inclusion sociale des personnes récemment arrivées sur le territoire.

