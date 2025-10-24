Dermatose nodulaire : à Mâcon, la vigilance est de mise, même pour les chevaux

Alors que 188 communes de Saône-et-Loire sont placées en zone de surveillance face à la dermatose nodulaire, Mâcon redouble de vigilance avant les championnats de France de dressage. La préfecture impose la désinfection de tous les moyens de transport des chevaux.

Désinfection totale à Mâcon. Ce week-end, le chef-lieu de Saône-et-Loire accueillera les championnats de France de dressage au sein de son centre équestre. Malgré le fait que les chevaux ne peuvent être touché par la Dermatose nodulaire, la vigilance est de mise dans le département. A l'heure où nous écrivons, 188 communes de Saône-et-Loire se trouvent en zone de surveillance. Ce week-end sera donc placé sous le signe de la prudence.

Au cœur de cette lutte contre le virus, le transport des chevaux sera scruté au peigne fin. En effet, les insectes porteurs de DNC pourraient s'immiscer au cours du voyages des équidés. Pour faire face aux risques faibles, mais tout de même présents, la préfecture de Saône-et-Loire a pris un arrêté qui rend "obligatoire la désinfection et désinsectisation des moyens de transport". Une décision qui s'applique à tous les rassemblements équins.

Cet arrêté a été pris à la lettre par l'organisation des championnats de France. "Les obligations seront respectées à la lettre ce week-end (…), nous devons tous être responsables", souligne Isabelle Breul, la directrice du centre équestre à nos confrères du JSL.