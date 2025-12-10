Les Hospices Civils de Lyon et l’AP-HP lancent un partenariat inédit entre leurs plateformes d’innovation. Objectif : offrir aux start-up un accès élargi aux expertises et terrains hospitaliers des deux CHU.

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et les Hospices Civils de Lyon renforcent leur coopération en matière d’innovation médicale. Les deux CHU annoncent la mise en place d’un partenariat permettant aux start-up déjà accompagnées par l’un des établissements de solliciter, selon leurs besoins, les compétences ou les services du second. Une manière d’élargir les terrains d’expérimentation et d’exposer les projets à une diversité d’organisations hospitalières rarement accessible.

Depuis 2021, l’AP-HP comme les HCL ont développé leurs propres tiers-lieux d’expérimentation et plateformes dédiées à l’innovation, dans le cadre de la stratégie nationale de santé numérique. Ces structures facilitent l’analyse des besoins des soignants, l’évaluation de la pertinence clinique ou organisationnelle des solutions, ainsi que leur intégration dans les pratiques.

La convergence de ces dispositifs a naturellement conduit les deux CHU à formaliser une offre commune. Grâce à cette option d’accompagnement élargi, une start-up pourra, par exemple, tester un prototype dans un service hospitalier lyonnais après une première phase à Paris, ou obtenir un second avis institutionnel pour valider la faisabilité d’un projet.

Pensé comme un modèle évolutif, ce rapprochement a vocation à s’ouvrir à d’autres établissements publics. L’ambition : bâtir un réseau national capable de mutualiser des ressources, diffuser des méthodes communes et accélérer encore la mise sur le marché d’innovations utiles aux patients comme aux professionnels de santé.