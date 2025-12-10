Dans un arrêté pris mardi 9 décembre, la Ville de Lyon a interdit la tenue d'une conférence du Lyon Antifafest animée par l'activiste palestinien Salah Hamouri.

L'avocat et militant franco-palestinien, Salah Hamouri, n'animera finalement pas la conférence du Lyon Antifafest programmée ce mercredi 10 décembre à l'Atelier des Canulars (7e). Dans un arrêté pris mardi 9 décembre, la Ville de Lyon a en effet interdit la tenue de cette conférence, évoquant "un contexte d’augmentation significative d’actes antisémites sur le territoire".

"Troubles à l'ordre public"

En prévention de "troubles à l'ordre public", la conférence co-organisée par "La Fosse aux Lyons" et "Urgence Palestine Lyon" est donc annulée. La municipalité se justifie, notamment, par la participation récente des deux groupes organisateurs à des événements ayant mal tourné.

Parmi eux, le rassemblement sauvage du 7 octobre dernier, où des actions de la Fosse aux Lyons ont fait l'objet d'un signalement pour apologie du terrorisme : "Le 7 octobre 2025 la Fosse aux Lyons a participé à une manifestation sauvage prônant la destruction de l’Etat d’Israël et la lutte armée", indique l'arrêté.

Fermeture de l'Atelier des Canulars

La Ville met également en avant une conférence de novembre 2024 organisée par le collectif "Urgence Palestine Lyon" non déclarée, ayant "conduit à une déambulation sauvage réunissant 150 personnes scandant des slogans anti israéliens, des invectives et insultes raciales."

De son côté, l'établissement hôte, l'Atelier des Canulars, est contraint de fermer ses portes pour manquement au respect des règles de sécurité relaté lors d'un contrôle : "Il est enjoint au responsable de l’établissement L’Atelier des Canulars d’interdire l’accès de son établissement au public, dès notification du présent arrêté."

C'est la troisième fois que l'activiste pro-palestinien Salah Hamouri voit sa participation à une conférence refusée à Lyon. Pour rappel, ce dernier avait été condamné à sept ans de prison par un tribunal israélien pour avoir projeté d'assassiner un rabbin en 2008. Malgré le fait d'avoir nié ces faits, Salah Hamouri a été expulsé d’Israël en 2022.

Lire aussi : Une nouvelle conférence de Salah Hamouri interdite près de Lyon