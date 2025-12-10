Lyon-Paris pour 14 euros le 14 décembre : Trenitalia mise gros sur cet axe

Trenitalia renforce sa présence en France avec 14 trajets hebdomadaires entre Lyon et Paris dès 2026, contre 9 aujourd’hui. La compagnie italienne propose même des billets à 14 € le 14 décembre pour séduire de nouveaux voyageurs, alors que la ligne devient stratégique pour son expansion.

14 trajets hebdomadaires au lieu de 9 actuellement, des billets à 14 euros. Ce sont des mesures phares annoncées par Trentitalia sur l'axe Lyon-Paris. La société de transport ferroviaire italienne s'impose un peu plus dans le paysage français et devrait mettre en oeuvre ce "renforcement significatif de l'offre" à partir de 2026. Pour attirer les voyageurs, Trenitalia propose une mise en bouche à la fin de cette année. En effet, des billets à 14 euros en classe standard seront mis en vente pour la seule journée du 14 décembre.

Par conséquent, Lyon-Paris s'annonce décisif pour le développement de la société italienne, qui "concentre par ailleurs les plus fortes perspectives de croissance, notamment grâce au renforcement programmé de l’offre" explique par ailleurs Trenitalia, qui exploite aussi les lignes Paris-Milan (via Lyon) et Paris-Marseille.

A noter qu'en 2025, Trenitalia a transporté 1,8 millions de voyageurs sur ces trois lignes. Pourtant, la société n'est pas encore rentable sur ces axes passant par la France. En effet, son développement avait été freiné par l’éboulement survenu en Maurienne (Savoie) à l’été 2023.