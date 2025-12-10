Actualité
(Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Lyon-Paris pour 14 euros le 14 décembre : Trenitalia mise gros sur cet axe

  • par Romain Balme

    • Trenitalia renforce sa présence en France avec 14 trajets hebdomadaires entre Lyon et Paris dès 2026, contre 9 aujourd’hui. La compagnie italienne propose même des billets à 14 € le 14 décembre pour séduire de nouveaux voyageurs, alors que la ligne devient stratégique pour son expansion.

    14 trajets hebdomadaires au lieu de 9 actuellement, des billets à 14 euros. Ce sont des mesures phares annoncées par Trentitalia sur l'axe Lyon-Paris. La société de transport ferroviaire italienne s'impose un peu plus dans le paysage français et devrait mettre en oeuvre ce "renforcement significatif de l'offre" à partir de 2026. Pour attirer les voyageurs, Trenitalia propose une mise en bouche à la fin de cette année. En effet, des billets à 14 euros en classe standard seront mis en vente pour la seule journée du 14 décembre.

    Par conséquent, Lyon-Paris s'annonce décisif pour le développement de la société italienne, qui "concentre par ailleurs les plus fortes perspectives de croissance, notamment grâce au renforcement programmé de l’offre" explique par ailleurs Trenitalia, qui exploite aussi les lignes Paris-Milan (via Lyon) et Paris-Marseille.

    A noter qu'en 2025, Trenitalia a transporté 1,8 millions de voyageurs sur ces trois lignes. Pourtant, la société n'est pas encore rentable sur ces axes passant par la France. En effet, son développement avait été freiné par l’éboulement survenu en Maurienne (Savoie) à l’été 2023.

    à lire également
    La Ville de Lyon interdit de nouveau une conférence de l'activiste palestinien Salah Hamouri

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Ville de Lyon interdit de nouveau une conférence de l'activiste palestinien Salah Hamouri 16:40
    Lyon-Paris pour 14 euros le 14 décembre : Trenitalia mise gros sur cet axe 16:05
    À Lyon, Jean-Michel Aulas tacle les propositions "hors sol" de Grégory Doucet 15:36
    un avocat, juge, au palais de justice
    Lyon : un "disciple" de Dominique Pélicot jugé en 2026 pour viols et soumission chimique 15:05
    Groupama Stadium : l’OL et ThrillStage scellent un partenariat jusqu’en 2037 14:14
    d'heure en heure
    Les HCL s’allient à l’AP-HP pour accélérer l’innovation en santé 13:30
    Pommes au four meringuées, cristallines de pelures
    Article payant Le menu de Noël de Sonia Ezgulian 13:10
    Fin du Woodstower à Lyon : le festival placé en liquidation judiciaire 12:47
    Tentative d’enlèvement à l’est de Lyon : un homme sauvé par la police 12:19
    Les Grands Concerts : la vie de Jésus à Saint-Bonaventure  11:48
    Social, logement... à Lyon, Grégory Doucet lance sa campagne avec de premières propositions 11:39
    Bernard Perrin
    "Martyr en haine de la foi" : le Lyonnais Bernard Perrin va être béatifié à Notre-Dame-de-Paris 11:20
    Métropolitaines 2026 : LFI dévoile ses 14 têtes de listes 11:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut