Lyon : un "disciple" de Dominique Pélicot jugé en 2026 pour viols et soumission chimique

  • par Romain Balme

    • Un Lyonnais de 38 ans sera jugé en juin 2026 pour viols, agressions sexuelles et soumission chimique. L’enquête révèle ses échanges avec Dominique Pélicot, déjà condamné, présenté comme son “mentor”.

    Un Lyonnais de 38 ans va être jugé en juin 2026, pour viols et soumission chimique rapporte le Progrès. Une enquête avait été ouverte à son sujet en 2023. L'accusé, qualifié de "disciple lyonnais" de Dominique Pélicot, projetait de faire subir à sa compagne les mêmes horreurs dont a été victime Gisèle Pélicot. L'homme de 38 ans échangeait régulièrement avec Dominique Pélicot par l'intermédiaire de Skype. Comme un "mentor", celui qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, prodiguait des conseils à son "disciple" en matière de soumission chimique, jusqu'à prévoir de violer ensemble la compagne de ce dernier.

    Les données numérique du Lyonnais de 38 ans ont permis d'établir la possibilité d'abus sur sa compagne alors même qu'elle était inconsciente. De nombreux chefs d'accusation sont imputés à l'accusé, "viol et agressions sexuelles par conjoint", "administration à son insu d’une substance de nature à altérer son discernement pour commettre un viol", mais aussi "atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation", "enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel","détention et diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique", la liste est longue. A noter que Dominique Pélicot paraitra en tant que témoin de l'affaire qui sera jugée à Lyon les 11 et 12 juin prochains.

