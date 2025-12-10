Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir aux premières propositions de campagne de Grégory Doucet par la voix de son mouvement Coeur lyonnais.

"La fausse mue de Grégory Doucet." Le ton est, sans surprise, acide. Dans un communiqué de presse diffusé ce 10 novembre, le mouvement du candidat aux élections municipales, Jean-Michel Aulas allume les premières propositions de campagne de son principal rival, le maire sortant Grégory Doucet. "Aucune des propositions annoncées n'est crédible", juge Coeur lyonnais qui s'applique, point par point, à démonter les mesures "hors sol" de l'écologiste.

"Comment croire un maire qui n'a jamais engagé les mesures qu'il promet soudain maintenant"

Ce dernier promet en effet chez nos confrères de Tribune de Lyon une "nouvelle étape" au cours de laquelle il entend "faciliter" la vie des Lyonnais. Après un premier mandat de "transformations et de l’adaptation de la ville, notamment au dérèglement climatique", "il s'agit de passer à autre chose, de faire en sorte que chacun puisse vivre Lyon de manière plus simple, plus facile, plus intense", dit Grégory Doucet qui indique que "Vivre Lyon" sera le nom de la liste qu'il portera.

"Comment croire un maire qui n'a jamais engagé les mesures qu'il promet soudain maintenant", s'interroge le mouvement d'Aulas. Et d'ajouter : "Promettre de faciliter la vie après l'avoir rendu impossible n'inspire ni confiance ni adhésion." Sur le fond, Coeur lyonnais s'en prend à la politique sociale de Grégory Doucet (qui axe plusieurs de ses propositions sur le pouvoir d'achat, notamment des familles) estimant que l'élu écologiste "découvre soudain les familles et les plus modestes".

"Discours ambigu vis-à-vis des forces de l'ordre"

Le mouvement de l'ancien président de l'Olympique lyonnais s'en prend aussi aux deux propositions du maire sortant sur le logement - création d'une garantie municipale universelle et d'une assurance habitation municipale - qu'il juge "irréalistes". Grégory Doucet promet aussi de créer "des postes de police mobiles qui pourront se rendre dans les quartiers pour un contact direct de proximité". Et alors que son adversaire Aulas assure qu'il portera les effectifs de la police municipale à 500, l'écologiste veut poursuivre le "travail engagé" jusqu'à atteindre les 365 agents.

"Ces annonces contredisent sa pratique du pouvoir. Durant l'intégralité du mandat, la sécurité n'a jamais été une priorité", rétorque-t-on dans le camp Aulas, malgré les trois revalorisations successives des policiers municipaux et l'installation d'une soixantaine de caméras supplémentaires. Peu importe, JMA évoque un "discours ambigu vis-à-vis des forces de l'ordre" et présume que "la condamnation des messages anti-police projetés lors de la Fête des Lumières n'a été formulée que sous la contrainte médiatique".

Et Coeur lyonnais de conclure son pamphlet : "Chaque proposition de Grégory Doucet se heurte au même triptyque : manque de sincérité, absence de confiance, défaut absolu de crédibilité. Cette fin de mandat est marquée par une déconnexion profonde du réel, une volonté d'effacer une identité écologiste assumée mais aujourd'hui encombrante, et un brusque intérêt pour ceux qu'il n'a pas écouté pendant six ans."