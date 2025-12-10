A l'approche des Fêtes, l'association "Petits Frères des Pauvres" recherche une cinquantaine de bénévoles en région lyonnaise.

Si Noël est pour certains synonyme de moment en famille, pour d'autres il représente un moment de solitude. Notamment pour certains de nos aînés, isolés lors de la période des Fêtes.

Afin d'accompagner ceux qui n'auraient pas de famille avec qui partager Noël, l'association "Petits frères des Pauvres" recherche une cinquantaine de nouveaux bénévoles en région Lyonnaise.

L'organisme propose deux manière de s'engager les 24 et 25 décembre prochains pour réchauffer le cœur des plus isolés. Ainsi, les bénévoles ont le choix entre rendre visite à une personne âgée et lui donner un cadeau (offert par l'association), ou conduire et accompagner les invités aux repas de Noël.

Les candidatures sont ouvertes en ligne sur le site de l'association.

