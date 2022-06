Lyon : un nouvel espace pour la pratique sportive sur ordonnance

Accessible gratuitement, le nouveau lieu pour la pratique d’activité physique sera ouvert pour tous en septembre prochain. Il se situe au Parc de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Expérimenté depuis le mois de février, le service « Espace sport-santé » pourra accueillir des visiteurs dès septembre. Plus de quarante personnes pourront ainsi profiter de ce dispositif qui a pour but de lutter contre la sédentarité et de permettre à un public de tous âges de pratiquer du sport. Bien que ouvert à tous, le public visé est donc les personnes ayant une prescription médicale préconisant une activité sportive adaptée.

Plus particulièrement, l’espace sport-santé, est ouvert aux personnes souffrant de maladies chroniques, tels que la maladie de Parkinson, l’asthme, l’obésité, les problèmes cardiovasculaires, et de nombreuses affections de longue durée. Des spécialistes sont présents pour encadrer les activités.

"C’est une grande joie de pouvoir inaugurer l’espace Sport-Santé de Gerland. Le premier de la ville de Lyon. Il y a une multitude de façons de pratiquer un sport : pour la convivialité, pour la performance, pour les sensations corporelles… Ce que l’on sait, c’est que cela peut faire beaucoup de bien, et en tant que Maire je me sens responsable de contribuer à améliorer la santé collective des Lyonnaises et des Lyonnais.", Grégory Doucet, Maire de Lyon.

Après le premier lancement de ce service, la ville de Lyon souhaite installer de tels centres dans plusieurs arrondissements. Une première antenne est déjà ouverte à la Halle Diagana dans le 9e arrondissement.

Informations pratiques :

Lieu : Parc de Gerland, 7e arrondissement de Lyon.

A qui : ouvert à tous public

Inscriptions gratuites

Pour contacter la Maison de Sport Santé : sportsante@mairie-lyon.fr