Dans une tribune publiée ce lundi, le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, précise ses propositions pour favoriser l’attractivité économique du territoire, tout en défendant son bilan.

Souvent attaqué à ce sujet par ses adversaires Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas, le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, publie ce lundi 19 janvier une tribune chez nos confrères d’actuLyon pour défendre son bilan et détailler ses propositions pour l’attractivité du territoire en vue des élections métropolitaines.

"Une attractivité qui ne repose plus sur l’accumulation ou l’étalement"

Estimant que l’attractivité est trop souvent réduite à "des images, des classements ou des polémiques rapides", Bruno Bernard assume le bilan de son mandat et assure que depuis 2020 "plus de 50 000 emplois nets privés ont été créés". "Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils s’inscrivent dans une histoire économique et industrielle longue, qui fait la singularité de la Métropole de Lyon", écrit encore l’élu écologiste. Bruno Bernard entend donc "consolider" et "accompagner" cet "héritage" face aux enjeux environnementaux. "Car un territoire attractif est un territoire où l’on respire mieux, où l’on se déplace et se loge plus facilement, où l’on accède à des services publics solides, et où l’on peut travailler et se projeter dans la durée. La qualité de vie n’est pas l’ennemie de l’attractivité : elle en est le socle", indique-t-il.

Ainsi, le candidat propose la création d’un hub métropolitain des industries culturelles et créatives "pour faire de la création, de l’image, du cinéma et du jeu vidéo un levier économique à part entière", le tout, en reliant mieux et en sécurisant les différents acteurs. Bruno Bernard espère par ailleurs consolider la position de la Métropole de Lyon en tant que "territoire pionnier du numérique" avec la conception du Pôle "Lyon, territoire du numérique" et d’un datacenter métropolitain "souverain". Ces derniers doivent permettre d’accompagner les entreprises et les collectivités "vers des usages responsables et utiles, renforcer l’éducation et la compréhension du numérique, et soutenir des projets d’intelligence artificielle frugale et maîtrisée, utiles à l’économie réelle comme au service public".

L’élu écologiste réitère enfin son soutien à l’enseignement supérieur, bien que cette compétence relève de l’État et de la Région, en rappelant notamment le projet de reconversion de l’ancienne chaufferie du campus de la Doua portée par la Comue qui deviendra, à terme, un lieu d’expérimentation scientifique et pluridisciplinaire. "En sécurisant ces engagements, nous consolidons durablement la place du savoir et de la connaissance au cœur du projet métropolitain", souligne Bruno Bernard. Et de conclure : "Dans un monde de ressources rares, l’attractivité ne peut plus être seulement quantitative. Elle doit être choisie, utile et fidèle à l’intérêt général. Face aux récits de déclin et au dénigrement, nous faisons le choix du réel et de l’action".

