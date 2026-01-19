L'axe Paris-Lyon-Marseille sera le premier à bénéficier du nouveau TGV M en juillet

Les toutes nouvelles rames des TGV M seront mises en service le 1er juillet prochain. Les usagers de la ligne Paris-Lyon-Marseille seront les premiers à pouvoir monter à bord.

Nouveau design, plus aérodynamiques et 20 % plus économes en énergie que les précédents, les nouveaux TGV M sont attendus les rails le 1er juillet prochain. Tout droit sorties des usines d’Alstom, les nouvelles rames accueilleront donc leurs passagers cet été, et cela concernera d’abord les usagers de l’axe à grande vitesse Paris-Marseille, puis celui de Paris-Lyon.

SNCF Voyageurs précise par ailleurs que quatre premières rames seront mises en service, puis "passeront à 8 rames en circulation en septembre avant d’atteindre un total de 13 rames exploitées à la fin de l’année 2026". Pour rappel, ce TGV Inoui 5e génération compte 9 voitures voyageurs, contre 8 actuellement, augmentant ainsi le nombre de places à bord de 20 %, soit 740 places dans sa configuration maximale. 115 rames ont été commandées par la SNCF à Alstom en 2018, pour un montant total de 3,5 milliards d’euros.

Lire aussi : Auvergne Rhône-Alpes : la gauche monte au créneau contre la ligne Lyon-Bordeaux