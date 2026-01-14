Bruno Bernard veut garantir aux collégiens de la Métropole de Lyon un accès équitable à un stage d'observation en 3e.

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard propose la création d'une "bourse métropolitaine des stages de 3e pour garantir un stage pour tous". Candidat à sa réélection, l'élu estime que "l'accès aux stages de 3ème repose encore largement sur les réseaux familiaux, créant des inégalités sociales et territoriales dès le collège".

La liste d'union de la gauche et des écologistes propose ainsi de créer une plateforme métropolitaine, intégrée à laclasse.com, "centralisant les offres de stages proposées par les entreprises du territoire, les collectivités, les associations et les acteurs économiques partenaires de la Métropole". La Bourse intégrera par ailleurs une valorisation des structures accueillantes pour les personnes handicapées ainsi qu'un accompagnement renforcé.

"Le premier contact avec le monde professionnel ne doit pas être une première

discrimination. On ne peut pas accepter que, dès la 3e, l’avenir d’un jeune dépende de son réseau familial ou de son adresse", indique Bruno Bernard.