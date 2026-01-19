Le festival RHEVE de retour à Lyon le 26 janvier

Du 26 au 31 janvier 2026, la Métropole de Lyon organise la 4e édition du festival RHEVE. Gratuit et ouvert à tous sur inscription, l’événement propose une immersion concrète dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’événementiel.

Le festival RHEVE revient pour une semaine de découvertes professionnelles dans toute la métropole lyonnaise. Coorganisé par la Métropole de Lyon, ONLYLYON Tourisme et Congrès et la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi, l’événement entend valoriser des secteurs clés de l’économie locale, confrontés à d’importants besoins de recrutement.

Hôtellerie, restauration et événementiel seront au cœur de cette 4e édition, à travers des animations immersives organisées dans une trentaine d’établissements partenaires. Ateliers cuisine ou cocktail, visites des coulisses, jeux ludiques et échanges avec des professionnels permettront aux participants de tester concrètement les métiers et de poser leurs questions.

Destiné aussi bien aux jeunes en orientation qu’aux étudiants ou aux personnes en reconversion, le festival s’inscrit dans un contexte de forte dynamique de l’emploi, avec plus de 200 000 embauches recensées en un an dans la région. Fort d’environ 2 000 participants en 2025, RHEVE s’impose comme un outil de promotion des métiers et d’adaptation des pratiques professionnelles, notamment autour des conditions de travail et de l’attractivité des carrières.