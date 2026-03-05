Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan

La seconde phase des travaux est terminée au parc Blandan (7e). Les usagers peuvent désormais profiter de nouveaux cheminements piétons, d'assises et d'espaces de nature.

Alors que les beaux jours reviennent, les habitants du 7e arrondissement de Lyon peuvent profiter de nouveaux espaces au parc Blandan. Après une première phase ayant permis de planter plus de 1 000 arbres, de renaturer 1 000 m2 et de créer de nouveaux espaces de jeu, de pique-nique et de repos, la seconde phase des travaux est désormais terminée.

Les usagers du parc peuvent désormais accéder aux deux derniers bastions qui accueillent des nouveaux cheminements piétons, des assises et des espaces refuges pour la nature. Plusieurs espaces sont par ailleurs protégés par des barrières souples, afin de permettre aux plantes et pelouses de pousser tranquillement. La pousse devrait durer jusqu’à fin avril.

Pour rappel, les travaux entrepris sur la parc Blandan avaient également permis de donner une nouvelle vie à des bâtiments historiques. Ainsi, la "soute à munitions" est devenue une "soute à expression", accolée à un nouvel espace ludique ombragé pour les plus petits, tandis que l’ancienne caserne, située au cœur de la partie haute du parc et dont le bâti a été préservé accueille désormais une suite de petits îlots au calme, avec différents types d’assises.

Les travaux du parc Blandan en chiffres :

Plus de 1000 arbres, baliveaux et plants forestiers plantés

10 000 m2 de surfaces renaturées

2 hectares réaménagés

2 nouvelles aires de jeux

2 nouvelles toilettes publiques

3,4 millions d'euros TTC (financement : 50% Métropole de Lyon et 50% Ville de Lyon)

