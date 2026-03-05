Actualité
Parc Blandan. Photo : Google maps

Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan

  • par Loane Carpano

    • La seconde phase des travaux est terminée au parc Blandan (7e). Les usagers peuvent désormais profiter de nouveaux cheminements piétons, d'assises et d'espaces de nature.

    Alors que les beaux jours reviennent, les habitants du 7e arrondissement de Lyon peuvent profiter de nouveaux espaces au parc Blandan. Après une première phase ayant permis de planter plus de 1 000 arbres, de renaturer 1 000 m2 et de créer de nouveaux espaces de jeu, de pique-nique et de repos, la seconde phase des travaux est désormais terminée.

    Les usagers du parc peuvent désormais accéder aux deux derniers bastions qui accueillent des nouveaux cheminements piétons, des assises et des espaces refuges pour la nature. Plusieurs espaces sont par ailleurs protégés par des barrières souples, afin de permettre aux plantes et pelouses de pousser tranquillement. La pousse devrait durer jusqu’à fin avril.

    Pour rappel, les travaux entrepris sur la parc Blandan avaient également permis de donner une nouvelle vie à des bâtiments historiques. Ainsi, la "soute à munitions" est devenue une "soute à expression", accolée à un nouvel espace ludique ombragé pour les plus petits, tandis que l’ancienne caserne, située au cœur de la partie haute du parc et dont le bâti a été préservé accueille désormais une suite de petits îlots au calme, avec différents types d’assises.

    Les travaux du parc Blandan en chiffres :
    Plus de 1000 arbres, baliveaux et plants forestiers plantés
    10 000 m2 de surfaces renaturées
    2 hectares réaménagés
    2 nouvelles aires de jeux
    2 nouvelles toilettes publiques
    3,4 millions d'euros TTC (financement : 50% Métropole de Lyon et 50% Ville de Lyon)

    Lire aussi : Un "passage secret", 1000 arbres et des espaces de jeux... Voilà à quoi va bientôt ressembler le parc Blandan

    à lire également
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars 10:28
    Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan 10:07
    Embouteillage Pont Morand @Hugo LAUBEPIN
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi 09:33
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    TCL à Lyon : la CGT alerte sur la sécurité et menace d’une grève au poste de commandement 08:50
    Sans abris hébergement d'urgence
    Sans-abrisme à Lyon : des associations ont interpellé les candidats aux municipales 08:28
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité se dégrade avec l'arrivée des poussières du Sahara 08:10
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau remis en liberté après deux mois de prison 07:51
    GL Events : le géant lyonnais de l'événementiel affiche un bénéfice net en progression en 2025 07:32
    Un jeudi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Thomas Rudigoz
    Vidéo-surveillance : "Doucet a complètement failli", accuse Thomas Rudigoz 07:00
    Municipales à Lyon : l'association PAZ se mobilise devant le local de campagne d'Aulas 04/03/26
    "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons 04/03/26
    Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli 04/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut