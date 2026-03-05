Actualité
Manifestation CGT Cheminots. (Crédit : Julien Barletta / Lyon Capitale)

TCL à Lyon : la CGT alerte sur la sécurité et menace d’une grève au poste de commandement

  • par La Rédaction

    • La CGT des TCL mode lourd dénonce des conditions de travail dégradées au Poste de Commandement Sécurité, chargé de surveiller le réseau. Faute de moyens supplémentaires, les agents envisagent une grève à partir du 9 mars.

    La tension monte au sein du Poste de Commandement Sécurité (PCS) du réseau TCL, chargé de surveiller en permanence le métro et les infrastructures. Dans un communiqué, la CGT des TCL mode lourd alerte sur la situation des agents, qui assurent la sûreté du réseau et la gestion d’éventuels incidents 24 heures sur 24.

    A lire aussi : TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon

    Le syndicat évoque des équipes en sous-effectif, une charge de travail croissante et un climat devenu "anxiogène". Les opérateurs, qui travaillent en horaires décalés, feraient face à une dégradation des conditions de travail et à un taux d’absentéisme élevé. La CGT affirme également avoir récemment empêché une réorganisation du service qui, selon elle, n’aurait pas été accompagnée de moyens supplémentaires.

    Dans ce contexte, le syndicat réclame un renforcement des effectifs, avec 19 opérateurs et 8 superviseurs, afin d’assurer la continuité du service et le respect des obligations de sécurité. À défaut de réponse de la direction de RATP Dev Lyon, les agents pourraient se mobiliser par la grève à partir du lundi 9 mars, avec des conséquences possibles sur l’exploitation du réseau.

