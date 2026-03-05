Ce 25 février, trois individus dérobent des produits dans deux supermarchés à Anse. Après une course poursuite, ils sont interpellés. Les suspects seront convoqués en novembre devant le tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour des faits de vol en réunion.

Les faits se sont déroulés le 25 février aux alentours de 15 heures. Selon la gendarmerie du Rhône, 3 individus se rendent dans un supermarché à Anse et dérobent des produits d'hygiène ainsi qu'une quantité importante de nourriture. Poursuivant sur leur lancée, les malfrats tentent de voler un autre magasin, mais, repérés par un agent de sécurité, ils laissent leur butin sur le parking avant de prendre la fuite.

Les gendarmes parviennent à localiser leur véhicule sur la commune de Civrieux d'Azergues, à 15 minutes du lieu du vol. A la suite d'un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre poursuivent les fuyards, qui prennent tous les risques pour tenter de se soustraire à la patrouille. Ils sont ensuite interceptés à Dommartin, puis interpellés. Placés en garde à vue pour "vol en réunion", ils seront convoqués en novembre devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le conducteur répondra aussi pour des faits de refus d'obtempérer. En fouillant le véhicule, les produits volés ont été retrouvés.

