Alerte bon plan. Vous souhaitez sublimer votre appartement pour l'arrivée du printemps ? Ça tombe bien. Du 27 au 29 mars, une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra dans la rue de la Part-Dieu (3e) à Lyon. L'enseigne Plantes Pour Tous y proposera un large choix de plantes d'extérieur comme d'intérieur.

Plus de 150 variétés seront proposées à la vente. Les prix débuteront à 0,99 centimes avec un système de réservation gratuit en ligne. La vente est ouverte vendredi 6 et samedi 7 mars de 9 h à 19 h, puis dimanche 10 mars de 10 h à 17 h. Attention, l'enseigne prévient "premier arrivé, premier servi".

