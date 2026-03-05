Actualité
vente plantes lyon villeurbanne
(@Plantes addict)

Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Du 27 au 29 mars prochain, une grande vente de plantes organisée par l'enseigne Plantes Pour Tous se tiendra dans la rue de la Part-Dieu à Lyon.

    Alerte bon plan. Vous souhaitez sublimer votre appartement pour l'arrivée du printemps ? Ça tombe bien. Du 27 au 29 mars, une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra dans la rue de la Part-Dieu (3e) à Lyon. L'enseigne Plantes Pour Tous y proposera un large choix de plantes d'extérieur comme d'intérieur.

    Plus de 150 variétés seront proposées à la vente. Les prix débuteront à 0,99 centimes avec un système de réservation gratuit en ligne. La vente est ouverte vendredi 6 et samedi 7 mars de 9 h à 19 h, puis dimanche 10 mars de 10 h à 17 h. Attention, l'enseigne prévient "premier arrivé, premier servi".

    Lire aussi : Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir

    à lire également
    Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars 10:28
    Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan 10:07
    Embouteillage Pont Morand @Hugo LAUBEPIN
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi 09:33
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    TCL à Lyon : la CGT alerte sur la sécurité et menace d’une grève au poste de commandement 08:50
    Sans abris hébergement d'urgence
    Sans-abrisme à Lyon : des associations ont interpellé les candidats aux municipales 08:28
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité se dégrade avec l'arrivée des poussières du Sahara 08:10
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau remis en liberté après deux mois de prison 07:51
    GL Events : le géant lyonnais de l'événementiel affiche un bénéfice net en progression en 2025 07:32
    Un jeudi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Thomas Rudigoz
    Vidéo-surveillance : "Doucet a complètement failli", accuse Thomas Rudigoz 07:00
    Municipales à Lyon : l'association PAZ se mobilise devant le local de campagne d'Aulas 04/03/26
    "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons 04/03/26
    Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli 04/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut