Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi

  • par La rédaction

    • Des difficultés sont attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes samedi 7 mars.

    Bison futé prévoit quelques difficultés sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes samedi 7 mars alors que les vacances de février s'achèvent. La journée est ainsi classée en orange dans le sens des départs. Dans le sens des retours, des difficultés sont à prévoir également dans le nord-est de l'hexagone.

    Les axes les plus empruntés samedi seront les "autoroutes A40, A46, A43 et la RN85. Les encombrements devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée", précise Bison futé.

    Il est ainsi conseillé d'éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 10h à 16h, l’autoroute A43, entre Lyon et le tunnel du Fréjus, de 9h à 18h, et ’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 16h.

    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    TCL à Lyon : la CGT alerte sur la sécurité et menace d’une grève au poste de commandement

