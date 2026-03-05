Sans-abrisme à Lyon : des associations ont interpellé les candidats aux municipales

Un campement de fortune sur la place de la République à Lyon en juin 2021.

À quelques jours du premier tour des élections municipales et métropolitaines, cinq grandes associations lyonnaises ont réuni plusieurs candidats pour débattre de l’hébergement d’urgence et de l’accès au logement.

À dix jours du premier tour, cinq associations engagées dans l’aide aux personnes précaires ont interpellé les candidats aux élections locales lors d’une rencontre organisée dans un centre d’hébergement de l’Armée du Salut à Lyon. À l’initiative de Habitat et Humanisme, cette rencontre a rassemblé également Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Alynea et Le MAS.

A lire aussi : Lyon : Bruno Bernard fait du logement "la priorité des priorités" face aux "reculs" de la droite

Plusieurs candidats ou représentants de listes ont participé aux échanges, parmi lesquels Renaud Payre et Sylvie Tomic pour les listes de Grégory Doucet et Bruno Bernard, Éric Lafond pour Jean-Michel Aulas, mais aussi Georges Képénékian, Nathalie Perrin-Gilbert, Anaïs Belouassa-Cherifi et Florestan Groult.

14 000 sans domicile dans la métropole

Les associations ont rappelé l’ampleur de la crise sociale sur le territoire métropolitain : plus de 14 000 personnes seraient sans domicile, dont plusieurs centaines d’enfants. Parallèlement, près de 90 000 demandes de logement social ont été enregistrées en 2025, pour un peu plus de 9 000 attributions.

Les discussions se sont articulées autour de quatre priorités : le renforcement de la veille sociale (maraudes, accès à l’eau et à l’alimentation), l’amélioration de l’hébergement d’urgence, l’augmentation de l’offre de logements sociaux et très sociaux, et un soutien renforcé aux associations de terrain. Les organisateurs ont également plaidé pour une meilleure coordination entre la Ville et la Métropole.

Pour les associations, la question du sans-abrisme dépasse l’urgence humanitaire et révèle une crise structurelle du logement. Elles appellent désormais les futurs élus à traduire leurs engagements en mesures concrètes après les élections.