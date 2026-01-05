Candidat à sa réélection, Bruno Bernard promet une nouvelle mesure de gratuité pour les enfants d'abonnés sur le réseau TCL dans la métropole de Lyon.

S'il reste opposé à la gratuité totale du réseau, le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités souhaite étendre les mesures de gratuité partielle. Candidat à sa réélection, Bruno Bernard propose dans un communiqué de rendre le réseau TCL gratuit pour les enfants d'abonnés TCL jusqu'à 18 ans.

"Nous faisons le choix d’une tarification juste"

"Concrètement, dès lors qu’un des deux parents est titulaire d’un abonnement TCL, tous les enfants mineurs du parent abonné pourront bénéficier d’un abonnement sans coût supplémentaire", est-il précisé. Pour rappel, les abonnements sont déjà gratuits pour les enfants de moins de 11 ans. "Nous faisons le choix d’une tarification juste : une politique tarifaire qui protège le pouvoir d’achat des familles, encourage l’abonnement et l’usage régulier des transports en commun, et s’inscrit dans la durée", assure Bruno Bernard.

Au cours de son premier mandat, l'écologiste avait déjà réduit le prix de l'abonnement 18-25 ans de 32,5 € à 25 €. "Cette proposition est un geste concret et immédiatement utile pour permettre aux familles l’usage des TCL sans surcoût tout en préservant la densification dans les territoires encore insuffisamment connectés", indique Manon Doyelle, porte-parole de la liste des écologistes et de la gauche et tête de liste de la circonscription Porte des Alpes.

Pour rappel, le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a annoncé vouloir rendre le réseau TCL gratuit pour les Lyonnais touchant moins de 2 500 € par mois. La candidate insoumise Anaïs Belouassa Cherifi milite de son côté pour la gratuité complète du réseau. C'est la seconde proposition de Bruno Bernard relative au réseau TCL. L'écologiste avait annoncé vouloir faire circuler les métros 24h/24 les week-end. Entre temps il avait également présenté plusieurs mesures en faveur du logement, notamment la mise en place de brigade de sécurité dans le parc social ou encore la massification du bail réel solidaire.

