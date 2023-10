Hausse des prix de l'énergie : les maires de la région lyonnaise en appellent à l'Etat

66 communes de la région lyonnaise ont écrit au gouvernement pour faire part de leurs inquiétudes quant à la hausse des coûts de l'énergie pour 2024. Elles demandent le maintien des boucliers tarifaires.

De 30 000 à près de 5 millions d'euros d'augmentation, la facture d'électricité et de gaz pour les communes de la région lyonnaise s'annonce salée. "On fait des efforts pour consommer moins, mais on paye plus", résume Antoine Colliat, adjoint à la transition énergétique à Villeurbanne. La petite soeur de Lyon fait partie des 66 communes adhérentes au Sigerly, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, qui lance une alerte au gouvernement.

"Un effet ciseau énorme"

Dans une lettre ouverte adressée aux ministres des Comptes publics et de la Transition énergétique, le syndicat demande le maintien du bouclier tarifaire et du dispositif filet de sécurité pour les collectivités. "Les communes font face à un effet ciseau énorme. D'un côté l'inflation qui ne s'arrête pas et qui touche les services publics comme la restauration scolaire et les prix de l'énergie et de l'autre des dotations globales qui continuent de baisser", déplore Eric Pérez, élu de Saint-Genis-Laval et président du Sigerly. En 2023 déjà, la Ville de Lyon voyait sa facture d'énergie doubler.

Pour Villeurbanne, le budget dédié à l'énergie est passé de 4 à 8 millions d'euros en deux ans. "Tout cela grève notre budget et nous limite sur d'autres actions", assure Antoine Colliat. En 2023, les aides de l'Etat ont permis à la collectivité d'économiser 200 000 € sur son budget énergie. "On souhaite que ces dispositifs nationaux perdurent", ajoute l'adjoint en charge de la transition énergétique. D'autant que les surcoûts engendrés par leur suppression pourrait amputer la capacité des communes à investir dans la transition écologique et énergétique.

-20 % d'augmentation avec le maintien des aides

"D'un côté l'Etat demande toujours plus en ce sens aux collectivités, mais il ne leur donne pas les moyens d'investir. On décentralise des compétences mais sans les finances", résume Eric Pérez. Villeurbanne de son côté "n'a pas fait le choix de réduire les investissements dans la transition énergétique, au contraire" assure Antoine Colliat qui explique notamment développer le photovoltaïque en autoconsommation collective. "A terme, c'est 10 % d'économies sur les factures", explique-t-il.

Pour l'instant, les communes tentent tant bien que mal d'établir leur budget 2024 avec des scénarios plus ou moins optimistes, en fonction de la reconduction ou non des aides de l'Etat.

